POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 12.04.2020

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Ottersberg; Osterfeuer unbefugt abgebrannt: In der Nacht von Freitag, dem 10.04., auf Samstag, dem 11.04., wurde in Ottersberg auf einem Feld durch Unbekannte ein Osterfeuer angezündet. Das Holz war zwar für eines der traditionellen Osterfeuer bereitgelegt worden, allerdings musste dieses aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig abgesagt werden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren Wilstedt und Vorwerk gelöscht. Für die Umgebung und für Personen bestand keine Gefahr. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel.: 04202-9960 zu melden.

Blender; Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus: Am Samstag, dem 11.04.2020, kam es in den späten Nachmittagsstunden im Kirchweg in Blender zu einem Einsatz der Feuerwehr. Aufgrund von angebranntem Essen löste ein in einer Wohnung installierter Brandmelder aus. Die Freiwillige Feuerwehr Blender erschien mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, konnte dann aber schnell wieder Entwarnung geben. Das Gebäude wurde nicht beschädigt und durfte weiterhin bewohnt werden.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Hambergen; 6-Jähriger verletzt sich beim Fahrradfahren: Am Samstag, dem 11.04.2020, stürzte am Nachmittag ein 6-jähriger Junge beim Wenden seines Fahrrades auf dem Radweg der Bremer Straße. Zusätzlich zu einem Rettungswagen wurde ebenfalls ein Notarzt angefordert, der umgehend mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort gebracht wurde. Der Junge wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

