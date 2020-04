POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz für den 11.4.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Verkehrsunfallflucht Verden Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich in der Zeit von Donnerstag bis Freitag mit einem Pkw den Lönsweg in Richtung Lindhooper Straße. Aus unbekannter Ursache touchiert er den am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten. Anschließend setzt er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/806215 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Pferdestall missglückt

Thedinghausen.

Ein unbekannter Täter beabsichtigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Pferdestall im Wackershauser Weg einzudringen. Er hatte sich am Tor des Pferdestalls zu schaffen gemacht. Das Tor hielt seinen Einbruchsversuchen stand, weshalb er sich unverrichteter Dinge und ohne Diebesgut vom Hof entfernte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Verkehrsunfall mit Radfahrern Osterholz-Scharmbeck Am Freitagmittag kreuzte ein 25-jähriger Golf-Fahrer die Wesermünder Straße in Richtung B74. Hierbei übersah er zwei 62-jährige, bevorrechtigte Radfahrer, die von rechts in Richtung Osterholz fuhren. Der Radfahrer wurde leicht am Hinterrad touchiert und stürzte. Die Radfahrerin wurde frontal vom Pkw erfasst und schlug auf der Motorhaube auf. Die Radfahrer wurden beide leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

