Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Frankfurt/Main: Polizei sucht mit Foto nach Vermisstem

Viersen/Frankfurt/Main: (ots)

Seit dem 13.06.2020 wird ein 56-jähriger Viersener vermisst. Der Mann ist ohne festen Wohnsitz und könnte sich im Obdachlosenmilieu aufhalten. Er mietete sich in der Vergangenheit aber auch regelmäßig in Billighotels ein. Zuletzt meldete er sich am 13.06.2020 telefonisch bei seiner Tochter. Hier erklärte er, er habe in Frankfurt am Main "etwas zu erledigen". Seitdem gab es keinen weiteren Anruf mehr. Sein Mobiltelefon ist seitdem ausgeschaltet. Nach Angaben der Tochter ist ihr Vater mit den Anrufen sehr zuverlässig. Sein üblicher Aufenthaltsort ist in Viersen. Die Tochter hat sowohl die Polizei in Frankfurt als auch die Frankfurter Krankenhäuser ergebnislos kontaktiert. Es ist zu vermuten, dass der Vermisste entweder gesundheitliche Probleme hat oder möglicherweise Opfer einer Straftat geworden sein könnte. Hinweise auf eine Eigengefährdung gibt es nicht. Der Vermisste ist schlank und hat grau-meliertes Haar. Zur Fahndung mit Foto geht es hier: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/viersen-vermisste-person . Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0. /ah (557)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell