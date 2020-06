Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Radfahrer leicht verletzt - Verkehrsunfallflucht geklärt

Niederkrüchten (ots)

Bereits am 11. Juni ereignete sich am Lindbruch in Niederkrüchten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der verursachende Rollerfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Der 37-Jährige fuhr gegen 16.00 Uhr auf dem Radweg am Lindbruch, als ihm der Roller aus Richtung Oberkrüchten mit hohen Geschwindigkeit entgegenkam. Der Radfahrer als auch der Rollerfahrer mussten stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Beide stürzten, und zumindest der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Nachdem sich der 37-Jährige kurz nach dem Befinden des Rollerfahrers erkundigt hatte, setzte sich dieser auf sein Gefährt und fuhr weg, ohne seine Personalien anzugeben. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Ermittler des Verkehrskommissariats in Viersen den Rollerfahrer ermitteln. Dabei handelt es sich um einen 17-jährigen Niederkrüchtener (deutsch), der sich den Roller für eine kurze Spritztour von einem Freund ausgeliehen hatte. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 17-Jährige nicht vorweisen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (554)

