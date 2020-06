Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Kollision von zwei Motorradfahrern

Hamminkeln (ots)

Am Samstag, den 06.06.2020, gegen 19:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Motorradfahrern. Demnach befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen die Straße Vierwinden in Fahrtrichtung der Straße Am Wispelt. Im weiterem Fahrverlauf fuhr der 39-Jährige aus Unachtsamkeit einem 46-jährigen vorausfahrenden Motorradfahrer aus Oberhausen von hinten auf. Durch den Aufprall stürzten beide Kradfahrer und wurden dabei schwer verletzt. Beide Personen wurden mit dem Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für beide Kradfahrer besteht derzeit keine Lebensgefahr. Die Feuerwehr Hamminkeln streute eine durch den Unfall entstandene Ölspur ab und verständigte den Straßenbauhof. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden.

