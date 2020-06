Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer schwer verletzt

Nettetal-Dyk (ots)

Am heutigen 26.06.2010, um 16:38 Uhr befuhr ein 67jähriger Schaager Pedelec-Fahrer den Radweg der B 509 aus Fahrtrichtung Boisheim in Fahrtrichtung Dyck,an der Autobahnausfahrt verlangsamte er seine Fahrt. Aus der Ausfahrt kam eine 54jährige Viersenerin mit ihrem Pkw. Diese gab an den Fahrradfahrer wahrgenommen zu haben, ging jedoch durch sein verlangsamtes Tempo davon aus, dass dieser warten und die UB01 durchfahren lassen würde. Die PKW-Fahrerin habe dann auf den Querverkehr geachtet und sei dann angefahren. In diesem Moment sei der Pedelec-Fahrer jedoch ebenfalls auf die Straße gefahren, da er annahm, dass die PKW-Fahrerin ihm die Vorfahrt gewähren würde. Der Pedelec-Fahrer fuhr gegen den Pkw und stürzte mit seinem Fahrrad und wurde schwer verletzt. Er wurde ins Lobbericher Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär verbleibt.

