Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Tönisvorst: Radfahrer erliegt seinen Verletzungen am Unfallort

Viersen/Tönisvorst: (ots)

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation eines Ersthelfers vor Ort, die von Notärzten übernommen wurde, starb ein 85-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall noch am Unfallort. Der bereits gelandete Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz Der Senior fuhr in Begleitung seiner Ehefrau am Freitag um 13:25 Uhr mit seinem E-Bike auf der Anrather Straße in Fahrtrichtung Anrath. In Höhe des Schadhütter Weges überquerte er, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Anrather Straße, um in den Schadhütter Weg einzubiegen. Dabei stieß er mit dem Pkw einer 32-jährigen Anratherin zusammen, die aus Fahrtrichtung Anrath kommend die K 17 in Fahrtrichtung Süchteln befuhr.

Der Radfahrer wurde aufgeladen und verstarb noch am Unfallort. Die Autofahrerin musste mit einem Schock in stationäre Krankenhausbehandlung gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die K 17 war während der Unfallaufnahme gesperrt./ah (555)

