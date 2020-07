Polizei Düren

POL-DN: Nach dem Einkauf war eine Frau ohne Führerschein

Düren (ots)

Eine 49jährige Frau aus dem Kreis Alzey-Worms parkte am Samstag Morgen ihren Opel auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Euskirchener Straße. Als sie gegen 12:45 Uhr rückwärts aus der Parklücke fuhr übersah sie den PKW einer 52jähriger Dürenerin und fuhr in deren Hyundai. Die Opel-Fahrerin wollte ihre Fahrt fortsetzen und konnte durch einen Zeugen angehalten werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der 49jährigen Frau. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell