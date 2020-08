Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Oldenburg (ots)

"Am Sonntag, 30.08.20, bemerkten Polizeibeamte des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn gegen 17:45 Uhr eine männliche Person, die sich offensichtlich widerrechtlich Zugang zum Grundstück der Dienststelle verschafft hatte. Die Person wurde von zwei Polizeibeamten angesprochen. Unvermittelt griff er den 49-jährigen männlichen Beamten an und stieß diesen zur Seite. Anschließend griff er die 48-jährige weibliche Beamtin an und stieß sie zu Boden. Dort trat er mehrfach mit dem beschuhten Fuß auf sie ein. Erst herbeigerufene Kräfte konnten den Mann überwältigen und fixieren. Die Beamtin hat erhebliche Verletzungen davongetragen, so dass sie längere Zeit dienstunfähig sein wird. Der Beamte ist leicht verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen Mann aus dem Raum Aurich. Sein Motiv ist noch unklar. Er wurde nach dem Niedersächsischen Gesetz über Hilfen u. Schutzmaßnahen für psychisch Kranke (NPsychKG) in eine Fachklinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an."

