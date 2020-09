Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Oldenburg - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 11:20 Uhr in der Hauptstraße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs mit einem anschließenden Unfall. Ein 62-jähriger Mann aus Hatten fuhr mit seinem Opel Mokka an der Anschlussstelle Eversten von der A 28 ab und bog nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Edewecht ab. Der 44-jährige Fahrer eines BMW X5 befand sich nach Aussage des Opel Fahrers zu diesem Zeitpunkt unter der Autobahnbrücke und fuhr ebenfalls auf der Hauptstraße in Richtung Edewecht. Der BMW-Fahrer soll stark beschleunigt und versucht haben, den Opel trotz durchgezogener Linie und einer Sperrfläche zu überholen. Als Gegenverkehr auftauchte, scherte der BMW Fahrer frühzeitig wieder ein, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Sowohl der BMW als auch der Opel wurden dadurch beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1014540)

Eine Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person wurde am gestrigen Tag auf einer Polizeidienststelle angezeigt. Ein 39-jähriger Paketzusteller aus Oldenburg gab an, dass er am 01.09.2020, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr Pakete zu einer Apotheke in der Nadorster Straße geliefert habe. Anschließend habe er mit seiner Sackkarre auf dem Parkstreifen vor der Apotheke gewartet, um die Fahrbahn überqueren zu können. In diesem Moment sei ein links neben ihm auf dem Parkstreifen stehender weißer Kleinwagen plötzlich in Richtung stadteinwärts losgefahren und habe ihn mit der Fahrzeugfront am linken Bein getroffen. Ein männlicher Zeuge sei herbeigeeilt und habe noch kurz mit der Fahrzeugführerin gesprochen, diese sei dann aber weitergefahren. Der 39-Jährige wurde durch den Anprall am Bein leicht verletzt. Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen, sowie die Führerin des weißen Kleinwagens, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1012397)

