Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Straßenverkehrsgefährdung durch Falschfahrer unter Alkoholeinfluss+++

Oldenburg (ots)

+++Straßenverkehrsgefährdung durch Falschfahrer unter Alkoholeinfluss+++ Am Sonntagmorgen, um 02.14 Uhr, wird der Polizei gemeldet, dass ein offenbar alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der Apenrader Straße in Richtung Siebenbürger Straße fährt. Kurz darauf wird ein Falschfahrer auf der Bundesautobahn A 28, zwischen Autobahndreieck West und Anschlussstelle Haarentor, gemeldet, bei dem es sich offenbar um das identische Fahrzeug handelt. Der Fahrer ist offensichtlich auf der Richtungsfahrbahn Emden/Leer in entgegengesetzter Richtung unterwegs, also Fahrtrichtung Bremen. Der Pkw wird dann laut Zeugenangaben auf der Autobahn gewendet, so dass das Fahrzeug gegen 02.18 Uhr wieder in korrekter Fahrtrichtung geführt wird. Ein 56jährige Fahrzeugführer aus Bremen kann schließlich gegen 02.35 Uhr mit entsprechendem Pkw durch Polizeibeamte im Bereich Apenrader Straße in Oldenburg angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtelst ergibt einen Wert von 1,28 Promille. Eine Blutentnahme wird angeordnet, Führerschein und Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren 'Straßenverkehrsgefährdung' wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0441/ 790-4115.

-1028728-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell