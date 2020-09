Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Vereinsheim +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen unbekannte Einbrecher in das Vereinsgebäude einer Tennisanlage an der Gerhard-Stalling-Straße ein. Den Tätern war es offenbar gelungen, durch ein gekipptes Fenster den Hebel eines danebenliegenden Fensters zu entriegeln und in das Gebäude zu klettern. Dort schlugen sie die Scheibe einer verschlossenen Zugangstür zum Gastronomiebereich ein und entwendeten aus einer Kasse eine geringe Menge an Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat vermutlich gegen 1.10 Uhr ereignet hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden; unter der Telefonnummer 0441/790-4115 werden Hinweise entgegen genommen. (1029464)

