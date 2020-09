Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannter bedroht Kassiererin mit Messer +++

Oldenburg (ots)

Am Montagabend hat sich ein versuchter Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt am Hochheider Weg ereignet. Die Polizei wurde um 18.58 Uhr informiert. Nach Angaben einer Zeugin habe wenige Minuten zuvor ein unbekannter Mann die Filiale einer Lebensmittelkette am Hochheider Weg betreten. Nachdem die 64-jährige Kassiererin einen Kunden bedient und die Kasse wieder geschlossen hatte, sei der Unbekannte an den Kassenbereich herangetreten. Der etwa 25 bis 40 Jahre alte Mann habe einen Plastikvorhang, der zum Schutz gegen das Corona-Virus vor den Kassiererplätzen installiert war, zur Seite geschoben und die 64-Jährige mit einem Messer bedroht. Dabei habe er die Angestellte aufgefordert, die Kassenlade zu öffnen.

Nachdem die Mitarbeiterin das Öffnen der Kasse jedoch ablehnte, sei der Unbekannte aus dem Geschäft in Richtung Flötenteich geflüchtet.

Laut Zeugenangaben soll es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann mit blauen Augen gehandelt haben. Er habe dunkle Kleidung sowie eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Als zusätzliche Maskierung habe sich der Unbekannte einen schwarz-weißen Schal über den Kopf gezogen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen und hofft auf Hinweise weiterer Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (1035469)

