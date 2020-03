Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Motorradfahrer bei Wendemanöver verletzt

Duisburg (ots)

Der Fahrer (65) eines Ford Transit hat am Dienstag (17. März, 20:15 Uhr) bei einem Wendemanöver auf der Rheinhauser Straße den neben ihm fahrenden Motorradfahrer übersehen. Der 25-Jährige prallte in die Seite des Kleintransporters und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen ging es für ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Motorrad ließen die Polizisten zur Eigentumssicherung abschleppen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell