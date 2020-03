Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Brand in Café Oberhof war vorsätzliche Brandstiftung

Duisburg (ots)

Nach dem Feuer in der kulturellen Einrichtung auf der Friedrich-Ebert-Straße am frühen Sonntagmorgen (15. März, 3:40 Uhr) erfolgte am Dienstagvormittag (17. März) die Untersuchung des Brandortes durch einen Sachverständigen. Er stellte fest, dass vorsätzliche Brandstiftung zu dem Feuer führte. Unbekannte waren offensichtlich zuvor gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatten dort den Brand gelegt. Das Kriminalkommissariat 11 sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

