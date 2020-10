Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kontrolliert

Offenburg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die psychische Ausnahmesituation einen 22-Jährigen am Donnerstagmittag dazu gebracht haben, in Tarnkleidung und laut Zeugenaussagen mit einer Schusswaffe durch die Innenstadt zu spazieren. Im Zuge einer Kontrolle des jungen Mannes gegen 12.20 Uhr in der Hauptstraße stellten die Beamten des Polizeireviers Offenburg fest, dass der 22-Jährige lediglich eine Softair-Waffe mit sich führte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er letztlich in eine Spezialklinik gebracht wurde.

