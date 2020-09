Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Autoscheiben eingeschlagen

Coesfeld (ots)

In Coesfeld haben Unbekannte die Scheiben von drei Autos eingeschlagen und Beute gemacht.

An der Ritterstraße entwendeten sie zwischen 20.45 am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagmorgen eine Aktentasche. Einen Rucksack und ein Paket erbeuteten sie an der Münsterstraße. Die Täter schlugen hier zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 6.30 Uhr am Freitagmorgen zu.

Am Steckinghof stahlen die Täter Bargeld, nachdem sie zwischen 19.30 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am Freitag die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen hatten.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und weist erneut darauf hin, Wertgegenstände niemals im Auto zu lassen. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell