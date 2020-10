POL-OG: Baden-Baden - Frontalzusammenstoß

Polizeipräsidium Offenburg

Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagabend. Nach derzeitigem Sachstand war ein 62-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 18.30 Uhr auf der B500 in einem Baustellenbereich stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe des "Tausendfüsslers" soll der Mann auf die linke Spur gewechselt haben, um den Skoda eines 23-Jährigen zu überholen. Hierbei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Renault. Im Zuge der Kollision wurde der Mercedes weggeschleudert und krachte zusätzlich in den Skoda. Der 62 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Renault wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

