Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Fahrer eines roten Ford Mustang als Zeuge gesucht

Offenburg, Elgersweier (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers Offenburg zur Anzeige gebracht wurde, soll es am Donnerstag vor einer Woche (1. Oktober) an der Einmündung der Werner-von Siemens-Straße zur Offenburger Straße zunächst zu einer Vorfahrtsverletzung und anschließend zu einer Beleidigung seitens einer VW-Lenkerin gekommen sein. Laut Schilderung eines 54-jährigen Ford-Fahrers, soll die Lenkerin eines blaugrauen Golf kurz vor 8 Uhr ungebremst aus der untergeordneten Werner-von-Siemens-Straße in die Offenburger Straße eingebogen sein, sodass er eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu vermeiden. An der Kreuzung der Platanenallee zum Südring soll die Golf-Fahrerin dem 54-Jährigen überdies den Mittelfinger gezeigt haben. Möglicherweise konnte ein dem Mittfünfziger nachfolgender Lenker eines roten Ford Mustang (neueres Modell) einen Teil des Geschehens beobachten. Der Fahrer dieses Mustang wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Hohberg, die zwischenzeitlich die weitere Sachbearbeitung übernommen haben, in Verbindung zu setzen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell