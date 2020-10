Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gaststätten- und Jugendschutzkontrollen

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Offenburg führten am späten Mittwochabend Gaststätten- und Jugendschutzkontrollen in mehreren Shisha-Bars in Offenburg und Neuried durch. Hierbei wurden diverse, teils gravierende Verstöße festgestellt. Unter anderem kam es zu Beanstandungen im Bereich der Lüftungsanlagen. Rauchmelder waren nicht funktionsfähig, Notausgangstüren waren trotz Auszeichnung abgeschlossen und offene Abfallbehälter standen mit einer Vielzahl von glühenden Kohlen offen im Raum herum. Weiterhin muss ein 17-Jähriger mit einer Anzeige wegen Falschangabe seiner Personalien rechnen. Im Rahmen einer Personenkontrolle gab dieser Daten an, die sich als falsch herausstellten. Bei Überprüfung seines im Nachhinein aufgefundenen Führerscheins konnte letztlich seine wahre Identität festgestellt werden. /eb

