Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 38-Jähriger leistet Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Gelsenkirchen (ots)

Ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener leistete bei seiner Ingewahrsamnahme gestern Mittag, 29. September 2020, erheblichen Widerstand. Polizeibeamte wollten den Mann um 12.55 Uhr an der Hochstraße in Buer überprüfen, weil er im Verdacht stand, kurz zuvor in der Nähe einen 45-Jährigen beleidigt und bedroht zu haben. Als die Beamten den Tatverdächtigen nach Zeugenhinweisen stellten, wehrte er sich gegen die Maßnahmen. Die Beamten nahmen den Mann schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn zur Wache. Dort fertigten sie gegen den Mann eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

