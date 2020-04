Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Waldboden vermutlich durch weggeworfene Zigarettenkippe in Brand geraten - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Vermutlich durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe sind am Dienstagmittag zwischen dem Tuttlinger Wohngebiet Lohmehlen und dem an der Kreisstraße 5945 gelegenen Waldparkplatz "Mattsteig" mehrere hundert Quadratmeter Waldboden in Brand geraten. Anwohner entdeckten kurz nach 12.30 Uhr eine aus dem Wald aufsteigende Rauchsäule und verständigten die Feuerwehr. Die unter der Leitung von Klaus Vorwalder mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften anrückende Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen konnte den Brandherd an einem Waldweg ausmachen, der zwischen dem Wohngebiet Lohmehlen und dem an der Kreisstraße 5945 gelegenen Waldparkplatz "Mattsteig" verläuft. Das Feuer konnte schließlich durch die Wehrmänner gelöscht werden, bevor es auf den trockenen Wald übergegriffen hatte. Bei dem Löscheinsatz waren auch der zuständige Revierförster und der Leiter des Bauhofes der Stadt Tuttlingen anwesend. An dem Waldweg im Bereich der Brandausbruchsstelle fanden die Einsatzkräfte mehrere Getränkedosen, unter anderem von Energiedrinks, Schokoladenpapier, sonstiges Verpackungsmaterial von Speisen sowie mehrere Zigarettenstummel von selbstgedrehten und herkömmlichen Zigaretten. Demzufolge dürften sich an der Stelle des Waldweges im Zeitraum der vergangenen Tage Personen aufgehalten und dort auch längere Zeit verweilt haben. Eine vermutlich am Montagabend oder in den folgenden späten Abendstunden achtlos auf dem Waldboden entsorgte und noch nicht erloschene Zigarettenkippe dürfte dann zunächst zu einem Schwelbrand und schließlich zu dem Feuer geführt haben. Nun ermittelt die Polizei Tuttlingen wegen fahrlässiger Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Wer über die Ostertage oder auch in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag an dem Waldweg zwischen dem Wohngebiet Lohmehlen und dem Parkplatz "Mattsteig" entsprechende Wahrnehmungen gemacht oder dort Personen gesehen hat, die sich längere Zeit an dem Waldweg aufgehalten haben, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

