POL-KN: (Deißlingen) Fiat streift Traktorschaufel 14.04.2020, 11 Uhr

Deißlingen (ots)

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße beim Gewerbegebiet Mittelhardt ereignet. Ein 32-jähriger Traktorfahrer war mit seinem beladenen Anhänger dort unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links abbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Schwenningen kommenden Fiat-Kombi, an dessen Steuer ein 79-jähriger Mann saß. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, streifte aber die Schaufel des Frontladers am Traktor, die nicht vollständig hochgefahren war. Der Fiat wurde durch den Aufprall abgewiesen und kam letztendlich neben der Straße zum Stehen. Der Senior wurde wegen der starken Beschädigung auf der linken Seite seines Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen zum Unfallort kam, barg den leicht verletzten Fiat-Fahrer. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf 20.000 Euro.

