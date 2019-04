Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260419-400: Zwei Fahrzeuge gestohlen

Nümbrecht (ots)

Einen grauen Hyundai Tuscon und einen blauen Mercedes Sprinter haben Unbekannte zwischen dem 18. und dem 25. April von einem Firmengelände in Gaderoth gestohlen. An den im Bereich der Gadostraße abgestellten Fahrzeuge waren die Kennzeichen GM - TZ 93 und GM - FZ 67 angebracht. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell