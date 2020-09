Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Motorradfahrerin gestürzt und verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Hassel mit einer verletzten Motorradfahrerin am Montag, 28. September 2020, sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer. Die 16-Jährige aus Marl war um 14 Uhr mit ihrem Roller auf der Ulfkotterstraße unterwegs und wollte nach links in die Polsumer Straße abbiegen. Zeitgleich passierte ein unbekannter Autofahrer in Gegenrichtung die Kreuzung und fuhr vom Eppmannsweg kommend geradeaus weiter auf die Ulfkotter Straße. Die 16-Jährige musste ihr Fahrzeug stark abbremsen und stürzte auf der regennassen Fahrbahn. Der Autofahrer im blauen SUV erkundigte sich kurz nach der Verletzten, setze seine Fahrt aber dann fort. Die Polizei Gelsenkirchen bittet den unbekannten Mann, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer sowie zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209/365-6221 oder an die Leitstelle unter 0209/365-2160.

