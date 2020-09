Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Zwei schwerverletzte Autofahrer und ein geschätzter Gesamtschaden von fast 30000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagmittag, 28. September, auf der Horster Straße in Beckhausen. Gegen 12.35 Uhr war ein 37-jähriger BMW-Fahrer auf der Horster Straße in Richtung Buer unterwegs. Unweit der Pannschoppenstraße verlor der Gladbecker die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Gleisbett. Hier kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Horst fuhr. Die Bahn wurde von einem 33-jährigen Essener gelenkt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW zurück auf die Horster Straße geschleudert und stieß dort mit dem Audi eines 52-Jährigen zusammen. Der Bottroper war ebenfalls in Richtung Buer unterwegs und hatte sich unmittelbar hinter dem BMW befunden. Rettungswagen brachten die beiden Autofahrer in umliegende Krankenhäuser, beide wurden stationär aufgenommen. Die Feuerwehr streute ausgelaufenes Öl ab. Die Pkws wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

