Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Jugendlicher ausgeraubt - Unbekannter warf "Wasserbombe" von der Brücke - Handy geraubt

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Jugendlicher ausgeraubt - Rodgau/Dudenhofen

(aa) Ein Jugendlicher wurde am Montagnachmittag in der S-Bahn zwischen Rodgau/Dudenhofen und Jügesheim von zwei etwa 16 Jahre alten Räubern überfallen. Gegen 17.35 Uhr sprachen die Täter bereits am Bahnsteig in der Rheinstraße das Opfer an und stiegen mit ihm in die S 1 ein. Dort bedrohten sie den Jugendlichen mit einem Messer und nahmen ihm seine braune Lederumhängetasche, Kopfhörer und Handy ab. Der Überfallene flüchtete beim Halt in Jügesheim aus der Bahn. Die Täter fuhren weiter in Richtung Offenbach. Sie waren etwa 1,75 Meter groß. Einer war schlank, hatte die Haare seitlich abrasiert und trug eine dunkle Basecap. Bekleidet war er mit einer dunklen Steppweste und einer hellen Jeans. Der Komplize hatte eine kräftige Statur, längere lockige nach oben gegelte Haare, wobei die Seiten kurz rasiert waren. Er hatte einen weißen Trainingsanzug an. Die Kripo Offenbach ist für Hinweise zu den Räubern unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Unbekannter warf "Wasserbombe" von der Brücke - Rödermark/Urberach

(aa) Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag von der Fußgängerbrücke in der Rodaustraße eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte auf ein Fahrzeug geworfen. Die Dietzenbacher Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Gegen 16.05 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem blauen Toyota durch die Unterführung gefahren, als die "Wasserbombe" auf seine Windschutzscheibe fiel. Der Mann aus Rödermark hörte einen "lauten Knall". Anschließend waren Scheibe und Fahrzeugdach nass und die kaputte Tüte lag auf der Straße. Der Schaden an der Windschutzscheibe wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Autofahrer hatte keine Personen auf der Brücke mehr gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

3. Unfallflucht: Auto touchierte Radler beim Vorbeifahren - Mühlheim

(aa) Ein Fahrradfahrer wurde am vergangenen Donnerstagnachmittag (21. Mai) in der Fährenstraße von einem vorbeifahrenden roten BMW touchiert, sodass er stürzte. Die Fahrerin hielt nicht an, um sich um den verletzten 57-Jährigen zu kümmern. Gegen 16.30 Uhr fuhr der Pkw in Höhe der Saint-Priest-Straße im Kurvenbereich trotz Gegenverkehrs an dem Rennradler vorbei; dabei stieß der Außenspiegel gegen den Lenker des Mannes aus Offenbach. Der 57-Jährige verlor die Kontrolle, stürzte auf die Straße und sein Rad landete im Graben. Kurz darauf eilte ihm ein anderer Autofahrer zu Hilfe. Der 57-Jährige dachte zunächst, dass es nicht so schlimm sei und verständigte weder Polizei noch Rettungsdienst. Erst zwei Tage später bekam er starke Schmerzen und ließ sich im Krankenhaus untersuchen. Er hatte sich das linke Handgelenk gebrochen, die rechte Hand war verstaucht und er erlitt Schürfwunden. An dem Fahrzeug könnte der rechte Außenspiegel beschädigt sein. Von dem Helfer sind keine Personalien bekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Unfallfluchtermittler bitten zudem um weitere Hinweise zu dem roten BMW und der Fahrerin, die lange Haare hat, unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

Wer sah die Baustelleneinbrecher? - Erlensee/Rückingen (fg) Die Schaufel eines kleinen Radladers haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, auf einer Baustelle im Willy-Brand-Ring (80er-Hausnummern) offenbar abmontiert und anschließend entwendet. Die Polizei geht davon aus, dass die Baustellendiebe einen Transporter oder ein ähnliches Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Die Beute hat einen Wert von etwa 1.500 Euro. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Handy geraubt - Wächtersbach

(mm) Einer 17-Jährigen ist am Dienstag, gegen 3 Uhr, von einem 20 - 25 Jahre alten Mann auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße ihr Handy geraubt worden. Der 1,85 Meter große schmale Täter trug einen weißen Mundschutz und war mit einer dunklen Jogginghose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Der Glatzköpfige, der einen Drei-Tage-Bart hatte, hatte die Jugendliche mit einer Schere bedroht und von ihr die mitgeführten Wertgegenstände gefordert. Weil er diese nicht ausgehändigt bekam, entriss der Räuber ihr das goldfarbenes iphone 6 aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung der Gelnhäuser Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 26.05.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell