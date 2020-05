Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung: Auto mit Aufklebern beklebt - Biebergemünd

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Auto mit Aufklebern beklebt - Biebergemünd

(mm) Der Staatsschutz des Polizeipräsidums Südosthessen ermittelt, weil in der Nacht zum Sonntag Unbekannte acht Aufkleber auf die Heckscheibe eines in der Straße "Unter dem Ringwall" abgestellten Personenwagen anbrachten. Die Labels wurden in Form eines Hakenkreuzes aufgeklebt. Weiterhin wurde von einem Renault Megane der im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt war, das hintere MKK-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 110 gestohlen. Die Tatzeit der Straftaten lag zwischen 22 und 10.30 Uhr. Der oder die Täter haben offensichtlich auch entlang der Straße "Pfingstborn" bis hin zur Kasseler Straße einige Straßenlaternen und Stromverteilerkästen mit Aufklebern flankiert. Zeugenhinweise bitte an die Kripo-Hotline 06181 100-123.

Offenbach, 25.05.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

