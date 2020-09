Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer haben am Samstag, 26. September 2020, einen 64-jährigen Gelsenkirchener körperlich angegriffen und beraubt. Der Gelsenkirchener hielt sich um 23.10 Uhr am Hinterausgang eines Restaurants an der "Von-der-Recke-Straße" auf, als er von den Männern unvermittelt geschlagen und getreten wurde. Das Trio raubte den Schlüsselbund des 64-Jährigen und flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Die Flüchtigen waren circa 1,80m groß, schlank und dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/ 365 8112 oder unter 0209/ 265 8240 an die Kriminalwache.

