Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann belästigt 62-Jährige - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine 62-jährige Frau ist am Sonntag, 27. September 2020, in Ückendorf von einem Unbekannten belästigt worden. Der Mann hatte die Gelsenkirchenerin auf der Erzbahntrasse gegen 7 Uhr mehrfach mit seinem Fahrrad überholt, als sie dort walken war. Zwischendurch wartete er am Wegesrand auf die Frau und befriedigte sich selbst, wenn sie ihn passierte. Kurz danach lauerte er ihr erneut in Höhe der Mechtenbergstraße auf, woraufhin die 62-Jährige eine Anwohnerin bat, ihr ein Taxi zu rufen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Der Gesuchte ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und einen dunklen Vollbart, trug helle Bermudashorts, ein dunkles T-Shirt sowie eine helle Baseballkappe. Das Fahrrad hatte eine dunkle Farbe mit weißer Vorderradgabel. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209/365-7112 oder unter -8240 an die Kriminalwache.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell