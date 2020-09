Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 50-Jähriger auf Parkplatz angefahren - Verursacher flüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Ein 50 Jahre alter Bottroper ist am vergangenen Samstag, 26. September, leicht verletzt worden, als er von einem Auto angefahren wurde. Den Polizeibeamten, die um 14.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Sperberstraße in Buer eintrafen, schilderte der Mann, dass er einen flüchtigen Autofahrer stellen wollte, nachdem er und ein Begleiter zuvor schon beinahe angefahren wurden. Als der Mann dann den 33 Jahre alten Gelsenkirchener an der Parkplatzausfahrt zur Rede stellen wollte, gab dieser Gas und fuhr den 50-Jährigen an. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Beamten trafen den Mann später an seiner Wohnanschrift an. Er gab an, in Panik geraten zu sein und sich deshalb von der Unfallstelle entfernt zu haben. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung gegen den Mann. Der Geschädigte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

