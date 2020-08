Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: CBD-Hanf aus der Schweiz verboten!

Freiburg (ots)

Lkrs. Lörrach, 79618 Rheinfelden, Rheinufer

Bei der Bestreifung des Rheinufers fiel einer Streife des Polizeireviers Rheinfelden am Freitagnachmittag der intensive Geruch von Marihuana auf. Dieser ging von einem aus der Schweiz kommenden 24-Jährigen aus, der sich hier mit zwei Freunden aufhielt. Der Mann rauchte einen Joint, den er beim Erblicken der Streife in den Rhein fallen ließ. Dieser trieb aber aufgrund der geringen Strömung am Ufer nicht davon und wurde sichergestellt. Der 24-Jährige war zudem noch im Besitz von weiteren Cannabisblüten, die ihm ebenfalls abgenommen wurden.

Er berief sich dann darauf, dass es sich lediglich um CBD-Hanf handle. Dieses unterscheidet sich in Geruch und Aussehen nicht von dem Betäubungsmittel Marihuana. CBD-Hanf enthält allerdings nur eine geringe Menge des berauschenden Wirkstoffs THC. Jedoch ist der rechtlich festgelegte Grenzwert für die THC-Konzentration in der Schweiz fünf Mal höher als in Deutschland. Dadurch unterliegt aus der Schweiz eingeführtes CBD-Hanf regelmäßig dem Betäubungsmittelgesetz.

Den 24-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einfuhr und Besitz von Betäubungsmitteln.

