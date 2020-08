Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: Mehrere Autoaufbrüche am Baggersee - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 05.08.2020, zwischen 15.45 Uhr und 19.15 Uhr, wurden an insgesamt vier am Baggersee in Steinenstadt geparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Inneren der Fahrzeuge wurden Taschen und Wertgegenstände entwendet. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Vorfälle und weitere Geschädigte.

Im Weiteren warnt die Polizei davor, Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zurück zu lassen. Auch die in sichtbaren Bereichen des Fahrzeuginnenraums abgelegte Taschen und Rucksäcke bieten für Autoaufbrecher und Diebe einen Anreiz und sollten daher anderweitig aufbewahrt werden.

