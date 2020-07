Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Beifahrerseite zerkratzt// Spiekeroog - Golfschläger abgebrochen

Landkreis Wittmund (ots)

In der Nacht zu Dienstag, wurde in der Straße Oberes Jüchen die Beifahrerseite eines schwarzen Renault Twingo mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Tatzeit liegt zwischen 17.00 und kurz vor 11.00 Uhr. Täterhinweise werden an die Polizeistation in Esens unter 04971/92718-110.

In der Nacht zu Dienstag, den 21.07.2020 , beschädigten bislang Unbekannte auf dem Minigolfplatz in der Straße Noorderpad auf Spiekeroog eine Bronzestatur. Von dieser Statur wurde ein Golfschläger abgebrochen. Der Schläger wurde anschließend neben die Statur gelegt. Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Spiekeroog unter 04976/70677-0 entgegen.

