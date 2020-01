Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 23-jährigen Pakistaner mit 840 Gramm Haschisch in der Regionalbahn 13 fest

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 21. Januar 2020 um 15:20 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 23-jährigen Pakistaner als Fahrgast in der Regionalbahn 13 auf der Fahrt von Venlo nach Hamm. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten in der Jackentasche und der Unterhose des Mannes insgesamt 840 Gramm Haschisch sicher. Der ausweislose Reisende wurde daraufhin festgenommen und zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Anhand der Fingerabdrücke konnte die Identität dort ermittelt werden. Die anschließende Überprüfung im Ausländerzentralregister ergab, dass gegen den Beschuldigten durch das Ausländeramt Stuttgart vom März 2017 ein Einreise- sowie Aufenthaltsverbot besteht. Nach Rücksprache mit dem Zollfahndungsamt Essen wurde die Person mit den sichergestellten Betäubungsmitteln nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zuständigkeitshalber an den Zoll übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Uwe Eßelborn



Telefon: (02821) 7451-0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell