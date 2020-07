Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Mittegroßefehn - Mehrere Sachbeschädigungen//Brockzetel - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Landkreis Aurich (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.06.2020 bis zum 14.07.2020 kam es auf den Friedhöfen der Kirchengemeinde Mittegroßefehn zu mehreren Sachbeschädigungen. U.a. kam es zu Beschädigungen an den Wasserentnahmestellen, einer historischen Grabstätte, einer Schlauchhalterung sowie einem Pfeiler an der Ausfahrt zur Kirchstraße. Außerdem wurden auf dem Friedhofsgelände Gartengeräte gewaltsam beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Verursacher nimmt die Polizeistation in Großefehn unter 04943/925660 entgegen.

Am letzten Wochenende, von Samstag bis Montag, wurde an der Wieseder Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Zigaretten und Bargeld aus dem Automaten. Möglicherweise wurden am Tatort oder in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen. Sachdienliche Beobachtungen nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

