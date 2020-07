Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Utwerdum - Dunstabzugshaube brannte

Landkreis Aurich (ots)

Gestern Abend kam es in einem Reihenhaus in Uthwerdum zu einem Brand einer Dunstabzugshaube. Die 33-jährige Bewohnerin entdeckte die in Flammen stehende Dunstabzugshaube. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Brandentdeckerin alarmierte die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften ausrückte. Die Einbauküche wurde beschädigt und einige Wohnräume verrußt. Der Sachschaden wird auf einige tausend Euro geschätzt.

