Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zwei Personen leicht verletzt

Haren (ots)

Montagmorgen kam es auf der Daimlerstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt wurden. Eine 18-Jährige war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Golf auf der Daimlerstraße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Als sie an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifuhr, übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne ein weiteres, dahinter geparktes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin sich der VW überschlug. Die Fahrerin sowie ihre 14-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

