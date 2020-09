POL-EL: Lingen - Sehen und gesehen werden Kostenloser Lichttest für Rad- und Autofahrer

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Lingen (ots)

Licht, Sicht und Sicherheit - dafür sorgt auch in diesem Jahr mit Beginn der dunklen Jahreszeit erneut ein kostenloser Lichttest für Auto- und Radfahrer. Am 30. September fällt mit einem öffentlichen Fahrradlichttest auf dem Lingener Marktplatz der Startschuss für diese Aktion. Dabei arbeiten das Präventionsteam der Polizei Lingen, die Krankenkasse AOK, sowie KFZ- und Zweiradinnung eng miteinander zusammen. Wie in den vergangenen Jahren übernimmt Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone die Schirmherrschaft. Ziel dieser Aktion ist es, die Unfallzahlen zu reduzieren - ganz nach dem Motto "sehen und gesehen werden". Denn nur wer selbst von anderen gut wahrgenommen wird und eine gute Sicht hat, ist sicher im Straßenverkehr unterwegs. In einer Pressemitteilung der KFZ- und Zweiradinnung betont Schirmherr Krone, dass die Betriebe mit dem kostenlosen Lichttest einen nachhaltigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten würden. Das bestätigte auch die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, die zusätzlich betonte, dass trotz rückläufiger Zahlen immer noch zu viele Fahrzeuge Beleuchtungsmängel aufweisen. Hier sehe man die Halter in der Verantwortung, ihr Gefährt mit einer ausreichenden Beleuchtung auszustatten. "Bei Kindern liegt die Verantwortung bei den Eltern, die selbstverständlich mit ihren einwandfreien Fahrzeugen als gutes Beispiel vorangehen sollten", so Simon weiter. Ab dem 1. Oktober können Autofahrer die Beleuchtung ihres Fahrzeugs kostenlos bei einem teilnehmenden Meisterbetrieb testen lassen. Für Radfahrer ist dies in einem Meisterbetrieben der Zweiradinnung möglich. Mit einem öffentlichen Lichttest für Autofahrer am 30. Oktober auf dem Kirmesplatz in Lingen endet der diesjährige Aktionsmonat.

