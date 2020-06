Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Tankstelle

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch (17.06.2020) auf Donnerstag in eine Tankstelle in der Wehringhauser Straße ein. Über eine rückseitig gelegene Tür drangen die Unbekannten gewaltsam in das Gebäude ein und stahlen zahlreiche Zigaretten aus einem Verkaufsregal. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter an die Polizei werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten.

