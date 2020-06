Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Messer am Märkischen Ring verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020, kam es zu einer Körperverletzung am Märkischen Ring. Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich dort gegen 18:00 Uhr ein 21-Jähriger zwischen der Adolf- und der Gertrudstraße auf. Hier sprachen ihn zwei unbekannte Männer an. Einer bat sein Opfer darum, kurz mit ihm reden zu können. Unmittelbar darauf erhielt der Hagener einen Messerstich in den Oberschenkel. Die zwei Unbekannten ergriffen die Flucht in Richtung Altenhagen. Der leicht Verletzte wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Polizei ermittelt jetzt die Hintergründe der Tat und sucht nach den geflüchteten Männern. Beide waren zirka 20 - 22 Jahre alt und trugen einen Drei-Tage-Bart. Ein Täter war zirka 190 cm groß. Er trug eine "Louis Vuitton"-Umhängetasche und eine Kappe der Marke "Gucci". Der zweite Täter trug ein rotes T-Shirt und hatte die Haare mit Gel hochfrisiert. Hinweise zum Geschehen, den Tätern oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

