Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Grünstreifen beschädigt

Aschendorf (ots)

Am 12. September wurde in Aschendorf ein Grünstreifen erheblich beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war auf der Bokeler Straße vermutlich in Richtung Papenburg unterwegs. In Höhe eines Vereinsheimes kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei den dortigen Grünstreifen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

