Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Einfamilienhaus

Weißenthurm (ots)

In Weißenthurm wurde am Samstag, den 08.08.2020, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 00:20 Uhr durch bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Lerchenstraße eingebrochen. Die Polizei Andernach bittet daher unter 02632/9210 oder piandernach@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

