Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer - und zwei leicht verletzten Personen auf der B 105,Landkreis Vorpommern - Rügen

PR Grimmen (ots)

Am 27.01.2020 gegen 14:25 Uhr ereignete sich auf der B 105, auf Höhe des Abzweiges nach Stahlbrode ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer - und zwei Personen leicht verletzt wurden.Die 38-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr die B 105 aus Richtung Stralsund in Richtung Greifswald. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen, bog die Frau am Abzweig nach Stahlbrode nach links ab, ohne die Vorfahrt der im Gegenverkehr befindlichen 45-jährigen Fahrzeugführerin eines Opels zu beachten. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen, eine 70-jährige Beifahrerin im Opel wurde schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Die drei Verletzten wurden mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen VW T4 geschleudert, der verkehrsbedingt warten musste. Hier wurden keine Personen verletzt und es ist ein geringer Sachschaden am T4 entstanden. Der Skoda und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme, den Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für ca. zwei Stunden halbseitig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

