Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand an der L 327

Braubach (ots)

Am 08.08.2020, gegen 15:07 Uhr, wird der Polizei Lahnstein einen Brand an der L 327, kurz hinter dem Ortsausgang Braubach gemeldet. Zur Löschung des Brandes musste die Freiwillige Feuerwehr Braubach ausrücken. Es erfolgte eine 15-minütige Vollsperrung der Landesstraße. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben keine Hinweise auf Brandstiftung. die Polizei Lahnstein sucht Zeugen in dieser Sache.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 02621/913-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell