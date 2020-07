Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Bürogebäude

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in ein Gebäude an der Detmolder Straße eingebrochen. Der Diebstahl von PC-Bildschirmen fiel Mitarbeitern am Montag, 06.07.2020, auf.

An der rückwärtigen Fassadenseite schlugen die Einbrecher im Erdgeschoss eine Fensterscheibe ein und kletterten in das Gebäude, das sich in Nähe der Einmündung der Loebellstraße befindet. Sie durchsuchten mehrere Büroräume nach lohnender Beute. Dabei sammelten sie drei schwarze PC-Bildschirme der Marke Acer ein. Schließlich verschwanden die Einbrecher mit den drei Computerbildschirmen aus dem Bürohaus. Der Tatzeitraum lag zwischen Freitag, 03.07.2020, gegen 15:00 Uhr, und Montag, 06.07.2020 gegen 08:20 Uhr.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell