Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Braker erhält gesrohlenes Fahrrad zurück

Delmenhorst (ots)

Ein 47-jähriger Braker entdeckte am Dienstag, 08. September 2020, gegen 21:00 Uhr, das zuvor entwendete Fahrrad seines Sohnes, an einem Kiosk in der Golzwarder Straße in Brake.

Dieses wurde vor circa zwei Wochen im Kiebitzring in Brake entwendet. Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei, begab sich dann ein 22-jähriger Braker zu dem Fahrrad und behauptete, dass es sich um sein Rad handeln würde.

Auf Nachfrage gab er an, das Fahrrad wiederum von einem Bekannten bekommen zu haben.

Im Anschluss suchte die Polizei seinen Bekannten, den ebenfalls 22-jährigen Braker an seiner Wohnanschrift auf.

Dieser gab schließlich zu, das Fahrrad entwendet zu haben. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Somit konnte das Fahrrad an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

