Polizei Bielefeld

POL-BI: Rettungswagen verunglückt mit Patient

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Bei einem Unfall am Dienstag, 17.03.2020, stieß ein LKW im Einmündungsbereich Herforder Straße/ Zimmerstraße gegen einen Rettungswagen, der gegen einen Fußgänger schleuderte. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen.

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Harsewinkel fuhr um 10:40 Uhr bei Grün an der Einmündung Zimmerstraße/ Herforder Straße von der Zimmerstraße auf die Herforder Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 28-jähriger Rettungswagen-Fahrer mit Blaulicht die Herforder Straße in Richtung Jahnplatz. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der LKW den Rettungswagen am Heck touchierte. Durch den Anstoß geriet der Rettungswagen ins Schleudern und rutschte gegen einen 19-jährigen Fußgänger aus Gütersloh, der beabsichtige, die Herforder Straße zu überqueren.

Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der 28-jährige Rettungswagenfahrer aus Bielefeld, seine 19-jährige Beifahrerin aus Spenge sowie der LKW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Hinzugerufene Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die im Rettungswagen befindliche Patientin, ein Corona-Verdachtsfall, sowie der 24-jährige Rettungsassistent blieben unverletzt. Ein anderer Rettungswagen übernahm ihren Transport.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Herforder Straße in Richtung Jahnplatz. Gegen 12:40 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

