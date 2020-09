Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeuge nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

In Papenburg kam es am 7. September zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger war mit seinem Rennrad auf dem Fahrradweg an der Friederikenstraße in Richtung Papenburg unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Moorstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer kümmerte sich sofort um den verletzten 42-Jährigen. Allerdings versäumten es beide Beteiligten die Personalien auszutauschen. Der Mercedesfahrer beziehungsweise weitere Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

