POL-EL: Nordhorn - Nach Automatensprengung - Polizei sucht Wildkameras

Wie bereits berichtet ist es am frühen Samstagmorgen in der Commerzbank an der Bentheimer Straße zur Sprengung eines Geldautomaten gekommen. Während ein Täter festgenommen werden konnte, gelang zwei weiteren die Flucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Flüchtigen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für längere Zeit in zwei weitläufigen Feld- und Waldgebieten Nordhorns aufgehalten haben. Sie suchen nun nach Eigentümern von Wildkameras oder sonstiger Überwachungstechnik, welche die Täter bei ihrer Flucht aufgezeichnet haben könnte. Landwirte und Jäger, die zwischen der Emsbürener Straße und der Engdener Wüste sowie zwischen der Bentheimer Straße und der Vechte - in der Umgebung Alter Postweg - Kameras aufgestellt haben, werden gebeten, diese auszuwerten. Relevant ist dabei insbesondere der Zeitraum zwischen Freitagnacht und Sonntagmorgen. Hinweise zu Auffälligkeiten werden bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

